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Бійці ЗСУ зайшли у фланг і розбили підрозділ кадирівців: "Було смішно дивитися, як вони тікають"

30 червня 2022, 13:25

У результаті успішної атаки українських військових 10 окупантів з підрозділу "Ахмат" загинули, ще 8 були поранені.

украинские военные, кадыровцы
Бійці ЗСУ зайшли у фланг і розбили підрозділ кадирівців/ Генштаб ЗСУ, Радіо Свобода

Українські військові розповіли про вдалу операцію, у результаті якої Tik-Tok війська Кадирова втратили 10 окупантів загиблими і ще 8 – пораненими.

Про цю операцію, яка відбулася раніше під час оборони Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська на Луганщині, розповів командир підрозділу 81-ї бригади ДШВ ЗСУ Сергій М.

Він зазначає, що близько 60-70 кадирівців зі спецпідрозділу СОБР "Ахмат" з Чечні вийшли на один із взводних опорних пунктів. Командир роти українських бійців швидко зорієнтувався і провів перегрупування сил.

Тоді захисники України зайшли у фланг і розбили підрозділ кадирівців.

"Мій комроти здійснив перегрупування. Від початку бою "бійці рамзана" втратили 10 убитими та приблизно 8 – пораненими. Уявіть собі, аеромобільне-десантне відділення зайшло у фланг найманців й нанесло їм значних втрат. І ми просто спостерігали, як "чорні чоловічки" тікали знову на свої позиції", – згадує офіцер.

Раніше загарбник з так званої "ДНР" розповів своїй дружині по телефону, що бійці Збройних сил України добряче "поколошматили" окупантів на полі бою. Він зазначив, що комбат мертвий, вони самі "ледве копита винесли", і повертатися назад не збираються.

Нагадаємо, президент країни-агресорки РФ Володимир Путін прокоментував ракетний удар з боку окупантів по багатолюдному ТЦ у Кременчуці. Він цинічно заявив, що там "немає ніякого теракту", і почав переводити стрілки на те, що армія РФ нібито намагалася знищити зброю і техніку українських сил.

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