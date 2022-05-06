Їхали вбивати дітей – поплатилися життям: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофей

На Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофей/ Штаб оборони Запорізького краю

На Запоріжжі українські воїни ліквідували екіпаж бойової машини піхоти (БМП) російських окупантів.

БПМ при цьому лишилася цілою – її українські військові забрали як трофей і зможуть потім використовувати у протистоянні загарбникам. Про це повідомили у Штабі оборони Запорізького краю.

"Їхав вбивати "ZaДетей", а по факту – позбавляти українських діточок світлого майбутнього. Як підсумок – поплатився за це власним нікчемним життям у запорізьких степах! Та й ще подарував бійцям ССО "Азов" справну БМП", – зазначили у пресслужбі Штабу.

На Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП/ Штаб оборони Запорізького краю

Нагадаємо, майже 500 мирних мешканців вдалося вивезти з Маріуполя та Азовсталі під час операції з евакуації, повідомили в ОП. Зараз триває наступний етап порятунку мирних жителів з Азовсталі.

Повідомлялося, що Росія відвела основні сили своїх окупаційних військ від Маріуполя в Донецькій області. Водночас загарбники продовжують постійно обстрілювати з артилерії та завдавати авіаційних ударів по місту.

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