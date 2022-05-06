Їхали вбивати дітей – поплатилися життям: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофей

Окупанти написали на своїй техніці "ZaДетей", хоча по факту їхали лишати українських діток світлого майбутнього.
На Запоріжжі українські воїни ліквідували екіпаж бойової машини піхоти (БМП) російських окупантів.
БПМ при цьому лишилася цілою – її українські військові забрали як трофей і зможуть потім використовувати у протистоянні загарбникам. Про це повідомили у Штабі оборони Запорізького краю.
"Їхав вбивати "ZaДетей", а по факту – позбавляти українських діточок світлого майбутнього. Як підсумок – поплатився за це власним нікчемним життям у запорізьких степах! Та й ще подарував бійцям ССО "Азов" справну БМП", – зазначили у пресслужбі Штабу.
Нагадаємо, майже 500 мирних мешканців вдалося вивезти з Маріуполя та Азовсталі під час операції з евакуації, повідомили в ОП. Зараз триває наступний етап порятунку мирних жителів з Азовсталі.
Повідомлялося, що Росія відвела основні сили своїх окупаційних військ від Маріуполя в Донецькій області. Водночас загарбники продовжують постійно обстрілювати з артилерії та завдавати авіаційних ударів по місту.
Читайте також:
- Пряме втручання армій США, НАТО чи Туреччини: Арестович пояснив, чи можна звільнити Маріуполь
- З Маріуполя та Азовсталі вдалося врятувати 500 цивільних, евакуація була важкою – ОП
- "Лавров був в шоці": Путін приховав від наближених плани про вторгнення в Україну - Грозєв