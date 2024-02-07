Хто такий Такер Карлсон і чому з нього не треба сміятися

Про те, чому Карлсона не зовсім правильно називати тільки "путінським пропагандистом".

https://opinions.glavred.net/hto-takiy-taker-karlson-i-chomu-z-nogo-ne-treba-smiyatisya-10539881.html Посилання скопійоване

Карлсон опинився в Москві / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот відео

Днями російську мережу сколихнула новина про приїзд американського телеведучого Такера Карлсона до Москви, і головним чином його "мандрівку" супроводжують через свої обʼєктиви топові кремлівські пропагандистські ресурси. У цих діях ЗМІ росіян, звісно, є сенс, коли згадати, ким був і є Карлсон для Росії та України.

Дійшло вже й до абсурду - коли кремлівські рупори звітувати, куди прийшов, що купив і де спить Карлсон у російській столиці. В цілому, заголовки росЗМІ у випадку з Такером більше нагадували часи "розвинутого соціалізму".

Нагадаю, Карлсон постійно заперечував військові злочини росіян, фактично викривляв "медійну" оптику на користь Росії, навіть коли причетність окупантів до атак була вкрай очевидною; закликав припинити поставки Україні зброї й звинувачував у всіх смертних гріхах колективний Захід й персонально Джо Байдена, а Зеленського, до прикладу, називав "диктатором".

відео дня

А ще Такер - прихильник теорій змов. Свого часу він серйозно стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, а в Україні, мовляв, є американські лабораторії з виробництва біологічної зброї. У квітні 2023 року його нарешті звільнили з Fox News, однак сам медійник не панікував - створив свій "бренд" Tucker Carlson Network.

Загальне уявлення про те, як Карлсон уявляє собі сучасну журналістику, можна почерпнути з його слів, сказаних у відеоролику, присвяченому запуску його особистого шоу: "На самому базовому рівні новини, які ви споживаєте, - це брехня, брехня найприхованішого і найпідступнішого роду. Факти спеціально приховуються, як і пропорції та перспективи. Вами маніпулюють".

Так що там по Карлсону в Росії...

Повернімося до Росії. З усієї цієї промо-кампанії Карлсона у РФ можна зробити попередньо два висновки: що внутрішній аудиторії Путіна згодовуватимуть американця як щось на кшталт "гостя із Амєрікі, каторий расскажет всєму міру правду-матушку". Колись так робив і СРСР, що не заважало "червоним" водночас поливати "вестернів" лайном. Такі собі політичні бали Путіну перед "президентськими виборами" і бонус його спробі легітимізувати яскравою картинкою режим всередині країни.

Та бачимо тут й інше - підкуп топового ведучого США. Так, і коли у наших соцмережах починають називати Карлсона "клоуном", "негідником" та іншими (будьмо чесними) справедливими означеннями, забувають за цими гостротами один важливий нюанс - Карлсон все ще дуже впливовий медійник під крилом (можливо, майбутнього президента США) Дональда Трампа. Та що там, за нього заступається власник Твіттера Ілон Маск.

Тут також варто зазначити, що Карлсон не є суто путінським пропагандистом, він є радше пропагандистом Дональда Трампа, і робитиме усе, щоби політично "втопити" Байдена і демократів. Звісно, Путін тут для нього - хороший "фрукт".

Припускаю, що анонсоване Карлсоном інтервʼю Путіна розлетиться, "як сеча…" у Твіттерах Маска. Й усе це дуже неприємний сигнал для нас на тлі хиткого становища довкола майбутньої допомоги найбільшого донора української армії - Сполучених Штатів. Очевидно, що російська пропаганда не закінчується на кордонах Russia Today і намагається залучати доволі популярних "фріків" на свій бік за кордоном, чинячи вплив на електоральні симпатії довірливих "хомʼячків". Не забуваймо про це і не недооцінюймо ворога.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.