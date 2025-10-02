Рус
Інсульт і алкоголізм: як карма наздогнала акторів-путіністів із серіалу "Свати"

Олена Кюпелі
2 жовтня 2025, 13:40оновлено 3 жовтня, 11:16
Що сталося з акторами українського серіалу "Свати", які підтримали терориста Путіна, який напав на Україну.
Що сталося з акторами зі
Що сталося з акторами зі "Сватів" / Колаж Главред, фото скріншот

Популярний український серіал "Свати", який завоював серця не тільки глядачів з України, а й із сусідньої терористичної Росії, які навіть називали його своїм, виходив протягом 7 сезонів. У ньому знімалися як українські актори, так і артисти з терористичної Росії.

І коли РФ напала на Україну, деякі актори з Росії, які знімалися в Україні та в окупованому Криму, встали на бік терориста Путіна і підтримали його плани із захоплення України.

Серед таких акторів опинився Федір Добронравов, який зіграв Івана Бутька, Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху, та Олеся Железняк, яка втілила роль Лариси, а також Анатолій Васильєв, який зіграв Юрія Анатолійовича до 4 сезону серіалу.

Є ще й актори-мовчуни, серед яких Микола Добринін, який зіграв роль Мітяя. Незважаючи на те, що він перебуває в українській базі "Миротворець", він не підтримував терориста Путіна відкрито. Ба більше, дехто вважає, що Добринін тонко тролить окупанта на своїх сторінках у соціальних мережах.

Митяй мовчить про війну в Україні
Митяй мовчить про війну в Україні / Скріншот

Главред вирішив вивчити питання карми і подивитися, як же склалася доля артистів, які відкрито підтримали терориста Путіна, який нелюдськи знищує мирне населення України.

Іван Бутько (Федір Добронравов)

Федір Добронравов народився 11 вересня 1961 року в Таганрозі Ростовської області в сім'ї будівельника і працівниці хлібозаводу. У дитинстві мріяв бути клоуном. А за фактом став тим, хто підтримує його.

Після завершення зйомок у "Сватах", у березні 2018 року Федір Добронравов переніс інсульт просто під час вистави. Під час вистави рука актора повисла батогом. Самопочуття госпіталізованого артиста то поліпшувалося, то різко погіршувалося, поки йому не зробили операцію. Через місяць актор пройшов реабілітацію і повернувся до зйомок.

Також Добронравов звернувся до лікарні 2024 року. Скаржився на біль у шиї, хребті та болісне ковтання. У нього виявили дегенеративні утворення на тлі ускладнень остеохондрозу. Актора екстрено перевели в нейрохірургічне відділення і провели операцію в області хребта. Він провів у стаціонарі понад тиждень. Зараз він продовжує зніматися в російському кіно і любити свою терористичну батьківщину.

Іван Бутько продовжує любити Путіна
Іван Бутько продовжує любити Путіна / Скриншот серіалу

Зазначимо, що Добронравов відвідував російських окупантів, які вбивали мирних мешканців України в лікарні, і бажав їм якнайшвидшого одужання.

Валюха (Тетяна Кравченко)

Актриса народилася в Донецьку 9 грудня 1953 року, зараз їй 69 років. У молодості вона перебралася до Москви, де почала вчиться акторської майстерності.

Кравченко, незважаючи на довгі зйомки в Україні, підтримує Путіна й агресивну війну Кремля в Україні. Ба більше, акторка заявила, що якби була молодшою, то сама б вирушила медсестрою на фронт, допомагати окупантам.

Після зйомок серіалу, Кравченко не раз підозрювали в алкоголізмі. У пресі довго ходили чутки про залежність актриси, а масла у вогонь підлив колега по театру Станіслав Садальський. Він звинуватив Кравченко в алкоголізмі, коли вона пропустила їхню спільну виставу. Сама актриса заперечує у себе алкогольну залежність.

Її алкогольну залежність пов'язують із тим, що вона закохалася у свого екранного чоловіка - Івана Бутька.

Валюха зі Сватів страждає на алголізм
Валюха зі Сватів страждає на алголізм / Скриншот серіалу

Лариса (Олеся Железняк)

Олеся Железняк зізналася в коханні диктатору Путіну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому, вона також багато місяців знімалася в Україні і дружила з деякими українськими зірками.

"Я відчуваю, що наші хлопці (російські військові) там воюють і за мою сім'ю. І я живу з відчуттям, що ми всі в них у боргу. Те, що я прийшла в госпіталь, це мале, це зовсім нічого порівняно з тим, що роблять вони, стоячи на захисті нашої батьківщини", - підтримує путіністка окупантів і ґвалтівників із РФ.

Путіністка після зйомок у "Сватах" стала непотрібною в РФ. "У мене досі комплекс, що я мало знімаюся. Ходжу на проби - мене не беруть. Я розумію, щоб зніматися в кіно, я повинна подобатися режисерові. Зовнішність у мене нестандартна, потрібно, щоб він побачив мене в ролі" , - бідкається актриса.

Путінець Железняк не може знайти роботу
Путіністка Железняк не може знайти роботу / Скріншот серіалу "Свати"

Серіал "Свати" - про що він

Серіал "Свати" - український комедійний телевізійний серіал студії "Квартал 95". За весь час існування проєкту було випущено сім сезонів серіалу, а також мюзикл "Новорічні свати", спін-офф серіалу "Байки Мітяя", телепередача "Свати біля плити", мультсеріал "Сватики" і цикл документальних фільмів "Свати: Життя без гриму" і "Свати-6: За кадром".

Прем'єра першого сезону відбулася 28 грудня 2008 року. Фінальна серія серіалу вийшла в ефір 30 грудня 2021 року.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
