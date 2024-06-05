'Треба якось закінчувати війну': а ви Путіна запитали?

Насправді у нас немає вибору. Імперія нас не залишить у спокої.

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Мир сьогодні означає ще страшнішу війну завтра / Скріншот YouTube

Бачу, що дехто почав говорити, писати, думати, що треба якось закінчувати війну.

Що Фінляндія колись відмовилася від Карелії, Південна Корея від Північної, Китай на якийсь час забув про Тайвань, і нам треба відпустити Севастополь, забути про Донецьк і почати відбудовувати країну, повернутися до демократії, залучати інвестиції, вступати в Євросоюз...

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А ви путіна запитали?.. Насправді у нас немає вибору. Імперія нас не залишить у спокої.

Мир сьогодні означає ще страшнішу війну завтра, яку ми залишимо своїм дітям. Насправді ця війна, можливо, є останнім шансом для нас, як для нації, вирватися з багатовікового прокляття русского мира.

Хто такий Юрій Касьянов Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV". Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році. На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

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