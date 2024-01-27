Кілька дивних моментів і спостережень з приводу Іл-76

У момент ураження літак злітав з аеропорту Бєлгорода. Питання: куди?

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РФ може підкинути тіла на місце падіння Іл-76 / колаж: Главред, фото: телеграм

1. Зовсім недавно Москва рвала і метала, доводячи, що літаки над Азовським морем збили криворукі російські ППО, а не українці, оскільки у ЗСУ просто немає засобів збивати літаки так далеко в глибині російської території. Однак зараз вони ж із потрійною енергією доводять, що такі засоби є, і що Іл-76 збили українці. Тут явна розбіжність у свідченнях.

2. Повна відсутність фото і відео фрагментів тіл з місця аварії. Якщо літак був заповнений людьми, то де ж вони? Чому Росія їх не показує? Адже демонстрація безлічі обгорілих під час вибуху тіл - прямий доказ її версії.

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3. Під час цієї війни РФ уже кілька разів стверджувала, що українці завдають ударів по своїх полонених. І щоразу ця інформація виглядала вкрай сумнівно: від пожежі в Оленівці, оголошеної "ударом Хаймарса", до нещодавньої ситуації в Скадовську, де було знищено офіс Слідчого комітету РФ, але рос-ЗМІ оголосили, що там утримували полонених. Зрозуміло, це виявилося брехнею. Ніяких полонених там не було.

Взагалі, я помітив, що РФ зазвичай пушить версію "удару по своїх", коли сама пропускає дуже болючий удар. Це робиться, щоб перенести фокус суспільної уваги зі своєї втрати на, типу, українську.

Зараз ще з'являється інформація, що у збитому літаку могли летіти якісь російські генерали. Якщо це так, то все це шапіто, влаштоване Кремлем навколо згорілого літака, набуває сенсу і ясного призначення.

P.S. Ще момент: у момент ураження літак злітав з аеропорту Бєлгорода. Питання: куди? Адже якщо він перевозив полонених, то він мав летіти не З прикордонного Бєлгорода, а В нього. Але він злітав, а не приземлявся. Це дуже дивно і наводить на думку, що не полонених він перевозив, а щось (або когось) інше.

Хто такий Іван Яковина Народився в Москві, в районі Сокольники, жив там до трьох років. Має українське коріння, предки походять із міста Самбір на Львівщині. З батьками часто переїжджав із міста в місто, проживав у Підмосков'ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався в 11 школах. Закінчив Московський лінгвістичний університет, за фахом - арабіст. З 2010 року працював у Києві, писав для сайту "Лента.ру". Після рейдерського захоплення видання у 2014 переїхав в Україну. Працює журналістом і політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ), пише Вікіпедія.

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