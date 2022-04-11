Звільнення Криму і Донбасу - нездійсненне завдання зараз: Арестович назвав причини

Арестович розповів, чи можна звільнити від окупантів Крим і Донбас / Колаж Reuters, скріншот

Звільнення Донбасу та Криму від російських окупантів на даний момент є нездійсненним завданням. Наступ на цих напрямках міг би обернутися занадто великими втратами для української армії.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі однієї з радіостанцій. Запис розмови він опублікував на своєму YouTube-каналі в неділю, 10 квітня.

Арестовича попросили прокоментувати заяви політичних опонентів президента Володимира Зеленського про те, що справжня перемога України над Росією настане тоді, коли окупантів виженуть з окупованих Криму і Донбасу.

"Цю задачу технічно неможливо розв'язати. Навіть якби це було технічно можливо, у нас з'явилися би танки в достатній кількості, далекобійна артилерія та авіація для наступу, ми б поклали 10-15 тисяч убитими на звільнення Криму і Донбасу зараз", - сказав радник глави ОП.

Звільнення Маріуполя

Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії.

"Маріуполь військовим шляхом деблокувати зараз неможливо. Будь-які деблокуючі війська не пройдуть степ під перехресними ударами російської авіації з Ростовської області та з Криму. Враховуючи, що територія, над якою летить російська авіація, контролюється російськими військами", - сказав Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

"Наше командування робить певні рухи в Запорізькій області, які змушують частину російських військ, які пішли б на Маріуполь, передислокуватись і робити відсічний фланг. Це не дозволяє всі сили кинути на Маріуполь. Військові роблять все, що можуть", – додав Арестович.

Як повідомляв Главред, 10 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що путінська армія намагатиметьсязахопити Маріуполь до 9 травня. РФ може кинути всі свої сили для цього.

За словами Арестовича, також загарбники планують кинути частину сил і на зону ООС, щоби взяти в облогу Краматорськ і Слов'янськ.

Як відомо, з 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто щодня переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

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