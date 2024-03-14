Самовар сичить, перекриваючи шторм, Або не вірте росіянам

Про "загадкову російську душу".

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Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Хто памʼятає однойменну пʼєсу нашого живого класика Леся Подервʼянського, той також памʼятає, що з росіянами говорити про мир - це як чекати від єнота, що той знесе яйце. Наші "братні" сусіди знають лише одну мову - ні, не жестову, - мову сили.

Дмитро Медведєв, який вочевидь претендує на посаду головного клоуна росії після смерті попереднього - Жириновського, продовжує у грубій формі декларувати усьому світу: росія не бачить варіанту мирного врегулювання - лише знищення іншої нації у межах цілої країни (попрошу - найбільшої у Європі). Мовляв, не дасте нам завершити геноцид українців - начувайтеся! Самовар, начинений 100кТ, умить закипить десь у Польщі чи Чехії.

Тож війна в Україні - це не війна за ресурси чи території. Це війна екзистенційна, що правильно зауважив Зеленський і продовжує доносити Київ до світової спільноти. Ми бʼємось, бо банально хочемо існувати.

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А самовар сичить...

Є ще й інший варіант - Росія просто така: бачить все у скривленій оптиці й у збочених формах. Тому, мовляв, і розуміння миру у неї "своє", "рідне". А може, - подумає собі якийсь умовний європеєць умовної європейської держави - то все загадкова "російська душа" з її злочином без покарання?

Ну ж бо ось Медведєв називає "миром" те, що нам, нормальним людям зі здоровою психікою, вважається не просто обурливим - злочинним. Він вписує у так звану формулу миру Путіна "повну капітуляцію" України, "денацифікацію" (хай що експрезидент рф розуміє під цим словом), але найголовніше - небажання визнавати за Україною будь-якої субʼєктності (тут же безглузда вимога до ООН скасувати Україні "міжнародну правосубʼєктність"). І цю формулу цілий "номер два" визначив як "гуманну".

Шкода, що умовний Захід сприймає таких клоунів дуже легковажно, продовжуючи грати у піжмурки з нелегітимною російською "владою". Адже саме ці клоуни доносять аудиторії те, що боїться напряму визнавати, ховаючись за мішурою умовностей і виправдань, Кремль. Нагадаю, що про анексію Криму Жириновський говорив у далеких 2000-х.

Але серйозне ставлення до таких радикальних голів, як Медведєв, означало би для Європи загальне визнання, що по той бік - божевілля і пітьма, а як вести переговори і про що взагалі говорити з тими, у кого поїхав дах? Якось вийде незручно.

Самовар сичить, перекриваючи шторм, і грізно підскакує на місці. Всі з пострахом дивляться на самовар. Під звуки самовара завіса повільно закривається.

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