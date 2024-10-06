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США не хочуть воювати за Україну, тому вони проти вступу до НАТО

Петро Олещук
6 жовтня 2024, 06:43
876
Це - головне. Все інше - спекуляції, які мають головною метою "розхолодити" західну публіку, та переконати її, що "мир в Україні" легкий та досяжний уже завтра.
США не хочуть воювати за Україну, тому вони проти вступу до НАТО
Чому США проти вступу України до НАТО / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", unsplash

Бачу, як всі кинулися обговорювати матеріал, розміщений у британській Financial Times. Ну там де знову "території в обмін на членство", і що начебто це уже "узгоджена позиція західних урядів та України".

Саме так це все було подано у "сенсаційних матеріалах", які облетіли сьогодні українські ЗМІ.

Про що ж там насправді? Насправді там лише про "обговорення варіантів".

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Водночас, у статті чітко вказано, що США проти виходу за межі статусу "майбутнє України в НАТО" та "вступ на незворотному шляху". Вашингтон нібито "побоюється, що надання гарантій взаємної оборони згідно зі статтею 5 договору НАТО залучить США у війну".

Крім того, велике питання, чи будуть США (не кажучи вже про їхніх європейських союзників), готові взяти на себе військові зобов’язання, необхідні для захисту України всередині Альянсу.

Ну, тобто, фактично у цій публікації мова про те, що і так усім зрозуміло.

Якісь люди (переважно - різноманітні "аналітики" та "експерти", відставні європейські політики та інші особи, не обтяжені роботою та повноваженнями) обговорюють "а от що б, якби Україну взяти у НАТО шматками".

З практичної ж точки зору США не хочуть (як не хотіли вчора, або до 24 лютого 2022 року) брати на себе конкретні зобов'язання захищати зі зброєю у руках суверенітет України.

У будь-яких кордонах: без Криму, без Донецька, без Києва або без Львова. Питання не у кордонах, питання у тому, що США не хочуть брати на себе зобов'язання воювати за Україну ЗА ЖОДНИХ УМОВ, що неодноразово офіційно оголошували у Вашингтоні.

США просто не хочуть, щоб навіть гіпотетично поставала можливість, що вони будуть змушені воювати за Україну. І саме тому вони проти вступу України до НАТО.

Це - головне. Все інше - спекуляції, які мають головною метою "розхолодити" західну публіку, та переконати її, що "мир в Україні" легкий та досяжний уже завтра. Це, у свою чергу, повинно забезпекчувати зниження уваги до України та її підтримки.

Саме у такому режимі "західні ЗМІ" працюють десь уже два роки. З осені 2022 року, коли, після звільнення Херсону, М. Міллі заявив, що "настав час для переговорів".

Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Джерело

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