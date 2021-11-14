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Чому Україні буде вигідно, якщо Лукашенко перекриє газ для ЄС

Володимир Фесенко

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

14 листопада 2021, 18:14

Є інший, більш надійний маршрут транзиту газу до Європи - через українську трубу.

газ
Україні слід жорстко наполягати на збереженні гарантованого для ЄС обсягу транзиту російського газу через Україну / УНІАН

В останні дні в зведенні новин стабільно фігурує білоруська тема, і, на жаль, в агресивно-конфліктних проявах. Бацька знову загрожує Європі. Цього разу погрожує перекрити газопровід "Ямал-Європа". Але от чи тільки від Лукашенка це загроза?

Справа в тому, що оператором білоруської ділянки цього газопроводу є "дочка" Газпрому - ВАТ "Газпром трансгаз Білорусь". І дуже ймовірно, що це ще один спосіб шантажу Європи для того, щоб прискорити сертифікацію "Північного потоку-2".

У цих умовах можна ще раз нагадати, що є інший, більш надійний маршрут транзиту газу до Європи – через українську трубу. Українське керівництво говорить про це постійно. І це маршрут, який не контролюється Газпромом і відповідає європейським правовим умовам. Але про це треба б згадати в Брюсселі та Берліні.

Нехай Лукашенко перекриває свою трубу. Він тільки зайвий раз підтвердить свою негативну репутацію - політика, якому не можна довіряти. Це, до речі, розуміють навіть у Москві. Але за Лукашенка майже напевно стоять і газпромівсько-путінські інтереси. І Німеччині разом з ЄС треба б чітко зчитувати причинно-наслідкові зв'язки і, найголовніше, треба, нарешті, проявляти характер і принциповість.

читайте такожУ Німеччині розповіли, коли "Північний потік-2" сертифікують і запустятьТреба жорстко наполягати на збереженні гарантованого (для ЄС) обсягу транзиту російського газу через Україну. І тоді демарші Бацьки не матимуть будь-якого значення. Зрештою, і юридично, і політично, і економічно це відповідає інтересам Європи, а не інтересам путінських контрагентів в ЄС.

viber
Північний потік-2
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