'Примітивні страшилки': Коваленко висміяв заяви Наришкіна і удари з Латвії

На тлі нових заяв російських спецслужб про нібито загрози з боку країн Балтії Москва продовжує використовувати інформаційний тиск як інструмент впливу на Європу. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснює, чому слова очільника СЗР РФ Сергія Наришкіна є частиною старої тактики залякування та як Кремль намагається створювати штучні приводи для ескалації. Публікуємо ключові думки автора.

Наришкін і його СЗР РФ - відомі брехуни, причому старі і не дуже розумні. Вони спалилися в свій час з кабельними диверсіями, а також з іншими провокаціями в ЄС. Зараз брешуть про те, що росію можуть "атакувати з території Латвії". Звичайні страшилки, направлені на країни Балтії.

Але Наришкін - примітивний, старий маразматик. З території Латвії атакувати РФ ніхто не планував навіть. Ні Латвія, ніхто.

Для цього і потреб не було взагалі, їх ППО настільки диряве і вибите, що рф чудово атакується з інших локацій у відповідь на їх злочинні удари по наших громадянах.

СОУ успішно атакували НПЗ "Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області рф. Завод переробляє приблизно 17 млн тонн нафти на рік, виробляє бензин, дизель та авіаційне паливо для російської армії.

Між іншим, частіше заяви СЗР РФ передують намірам росіян здійснити якісь дії чи провокації. Відповідно, враховуючи зростання агресивних настроїв рф в інформаційному полі щодо країн Балтії, а також наміри здійснення дронових та гібридних провокацій проти країн НАТО, можна припустити, що рф спробує робити щось погане.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

