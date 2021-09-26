Попереду важка зима: кризи в теплопостачанні та енергетиці не уникнути

Україні може не вистачити газу / Getty Images

Коли FT викладає позицію Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) з питань поставок газу в Європу, це варто читати.

Захід визнає, що російський Газпром в повному обсязі виконує всі діючі контракти з постачання газу в Європу.

Європа хоче додаткових поставок російського газу, тому що їй газу не вистачає, і ціни ростуть. Газпром хоче проводити ці додаткові поставки через "Північний потік-2", тому що він хоче окупності своїх величезних інвестицій в цей газопровід.

США як найбільший виробник газу в світі перенаправили свої поставки скрапленого газу з Європи в Азію, тому що там ціни ще вищі, а американські компанії хочуть максимальних прибутків. Так вчинили з тих же причин і інші великі постачальники скрапленого газу.

Читайте такжеУдар Байдена по Росії і Північному потоку-2: США запустять нову порцію санкцій проти труби ГазпромуУкраїна хоче, щоб весь російський газ до Європи поставлявся через Україну, тому що їй різко не вистачає доходів від транзиту, а також не вистачає газу. При цьому українське керівництво не хоче вести переговори з російським керівництвом про повернення до прямих закупівель газу у Газпрому і хоче закуповувати російський газ у європейських спекулянтів за різко завищеними цінами.

А я просто хочу знати, чому українське керівництво в грудні 2019 року погодилося на підписання 5-річного контракту на транзит газу з Газпромом замість існуючого 10-річного і чому воно погодилося на скорочення обсягу транзиту практично вдвічі до 40 млрд. кубометрів на рік? І чи немає тут прихованого договору про корупційну складову?

Висновок: всі сторони договорів у повному обсязі виконують свої зобов'язання відповідно до публічних (і не публічних) контрактів і законів ринкової економіки. А Україні доведеться пережити важку фінансову кризу і важку зиму. Кризи в теплопостачанні та енергетиці вже не уникнути.