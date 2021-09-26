УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Погляди

Попереду важка зима: кризи в теплопостачанні та енергетиці не уникнути

Віктор Суслов

Заслужений економіст України, екс-міністр економіки України

26 сентября 2021, 18:52

Україні доведеться пережити важку фінансову кризу і важку зиму.

газ, ціна на природний газ
Україні може не вистачити газу / Getty Images

Коли FT викладає позицію Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) з питань поставок газу в Європу, це варто читати.

Захід визнає, що російський Газпром в повному обсязі виконує всі діючі контракти з постачання газу в Європу.

Європа хоче додаткових поставок російського газу, тому що їй газу не вистачає, і ціни ростуть. Газпром хоче проводити ці додаткові поставки через "Північний потік-2", тому що він хоче окупності своїх величезних інвестицій в цей газопровід.

США як найбільший виробник газу в світі перенаправили свої поставки скрапленого газу з Європи в Азію, тому що там ціни ще вищі, а американські компанії хочуть максимальних прибутків. Так вчинили з тих же причин і інші великі постачальники скрапленого газу.

Читайте такжеУдар Байдена по Росії і Північному потоку-2: США запустять нову порцію санкцій проти труби ГазпромуУкраїна хоче, щоб весь російський газ до Європи поставлявся через Україну, тому що їй різко не вистачає доходів від транзиту, а також не вистачає газу. При цьому українське керівництво не хоче вести переговори з російським керівництвом про повернення до прямих закупівель газу у Газпрому і хоче закуповувати російський газ у європейських спекулянтів за різко завищеними цінами.

А я просто хочу знати, чому українське керівництво в грудні 2019 року погодилося на підписання 5-річного контракту на транзит газу з Газпромом замість існуючого 10-річного і чому воно погодилося на скорочення обсягу транзиту практично вдвічі до 40 млрд. кубометрів на рік? І чи немає тут прихованого договору про корупційну складову?

Висновок: всі сторони договорів у повному обсязі виконують свої зобов'язання відповідно до публічних (і не публічних) контрактів і законів ринкової економіки. А Україні доведеться пережити важку фінансову кризу і важку зиму. Кризи в теплопостачанні та енергетиці вже не уникнути.

viber
газ Північний потік-2
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботиФінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи "Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа"Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа "Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками""Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками" Нові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспортНові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспорт Скільки жінкам потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років - відповідь чиновниківСкільки жінкам потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років - відповідь чиновників

Последние новости

00:20

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження

00:20

Меню на Покров Пресвятої Богородиці: що потрібно готувати Видео

12 октября, вторник
23:39

Збірна України втратила перемогу у відборі на ЧС-2022 Фото Видео

23:36

Олег Винник розповів про сімейну трагедію Видео

23:01

У Києві покупцям попався оселедець з хробаками-паразитами Видео

Реклама
22:57

Опалювальний сезон під загрозою: Нафтогаз оприлюднив тариф для шкіл, дитячих садків та лікарень Видео

22:29

100 днів роботи відкритого продажу землі: що змінилося на ринку українських чорноземів Видео

22:10

В Україну мчить небезпечна погода з ураганом і дощем Видео

21:24

Харчові добавки перед тренуванням: названо ризики Видео

21:20

Стрілянина під Києвом: у поліції назвали основну версію нападу Видео

21:10

Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про держзраду Видео

21:07

"Проблем немає": у Зеленського пояснили, чому регіони оголошують НС через газ Видео

20:56

Добре впливають на серце: вчені назвали прості продукти, які допоможуть позбутися гіпертонії

20:50

Атрофується мозок: названо симптоми Видео

20:45

В Росії просто так ворони не каркають: навіщо була стаття Медведєва і заява Пєскова мнение

20:21

Ціни на продукти, газ та послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчало

20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників Видео

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

Реклама
19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

Реклама
15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять